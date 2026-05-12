Nella mattinata di oggi, un uomo è stato arrestato in un bar a Stroncone, nel Ternano, in relazione a un episodio avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. La vicenda riguarda un tentato omicidio ai danni della moglie, di 44 anni e di origini marocchine, che era stata colpita con un martello. La donna era scomparsa per due giorni prima di essere trovata e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando anche sulla presenza di un braccialetto elettronico.

E’ stato fermato questa mattina, in un bar a Stroncone, nel Ternano, l’uomo ricercato per il tentato omicidio della moglie 44enne, marocchina come lui, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. L’uomo, Mohamed El Massaoudi, 43enne, ha aggredito prima verbalmente poi con un martello la vittima sul bus dove si trovava, di ritorno dal lavoro come badante. I sanitari hanno soccorso e trasportato in elicottero la donna all’ospedale di Terni. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Un episodio terrificante. Immediata è stata la caccia all’uomo disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri nelle campagne e nelle aree limitrofe al luogo dell’aggressione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fermato l’uomo che prese a martellate la moglie dopo una fuga di due giorni. Il giallo del braccialetto elettronico

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