Si strappa il braccialetto elettronico e prende a martellate la moglie su un bus | è in fuga
Un uomo ha rimosso il braccialetto elettronico di sorveglianza e si è diretto verso un autobus con a bordo la moglie. A bordo, ha impugnato un martello e ha aggredito la donna, colpendola più volte. Dopo aver compiuto l’aggressione, si è allontanato dal veicolo e si è dato alla fuga. La donna ha riportato ferite e sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.
Si è strappato il braccialetto elettronico, quindi è salito sul bus dove c’era la moglie, ha tirato fuori un martello e l’ha aggredita, prima darsi alla fuga. È accaduto a Stroncone, non lontano da Terni, e la vittima – una 43enne – è stata portata in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo è tuttora ricercato, mentre i carabinieri hanno già recuperato sia il dispositivo che l’uomo si è tolto che il martello con cui ha tentato di uccidere la moglie. Il braccialetto, che l’uomo indossava per aver già compiuto reati da codice rosso, è stato ritrovato dai militari vicino al mezzo di linea. L’aggressore aveva lavorato come operaio nel Nord Italia ma da circa un mese era tornato a Terni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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