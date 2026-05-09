Si strappa il braccialetto elettronico e prende a martellate la moglie su un bus | è in fuga

Un uomo ha rimosso il braccialetto elettronico di sorveglianza e si è diretto verso un autobus con a bordo la moglie. A bordo, ha impugnato un martello e ha aggredito la donna, colpendola più volte. Dopo aver compiuto l’aggressione, si è allontanato dal veicolo e si è dato alla fuga. La donna ha riportato ferite e sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui