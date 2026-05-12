Fermano rischio per la sanità | Donati | Organico infermieri insufficiente

A Fermano, un rappresentante del settore sanitario ha segnalato che l’organico di infermieri è insufficiente, creando preoccupazioni per la gestione dei servizi. La situazione si inserisce nel contesto dell’apertura del nuovo ospedale di Campiglione, che potrebbe essere influenzato dalla carenza di personale infermieristico. Le assunzioni sembrano privilegiare i medici rispetto al personale assistenziale, evidenziando una disparità tra le diverse figure professionali.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo ospedale di Campiglione la carenza di infermieri? Perché le assunzioni favoriscono i medici rispetto al personale assistenziale? Chi gestirà il trasferimento dei reparti senza un Direttore Medico? Quali rischi corre la medicina territoriale con così pochi nuovi infermieri??? In Breve Piano assunzioni 2026 prevede solo 18 infermieri su 100 nuovi ingressi totali. Retribuzione media infermieri italiana inferiore di un quarto rispetto alla media europea. Di .🔗 Leggi su Ameve.eu

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