Il sindacato CISL FP di Taranto ha contestato il piano del fabbisogno del personale approvato dal Comune, sottolineando che l’organico risulta insufficiente per coprire le esigenze dei servizi pubblici. Secondo la sigla sindacale, ci sono carenze strutturali e un alto livello di precariato tra i dipendenti, con poche assunzioni rispetto alle reali necessità. La questione riguarda principalmente le risorse a disposizione per garantire il funzionamento delle strutture comunali.

Le osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato anche dall’iniziativa sindacale. Un passaggio ritenuto fondamentale per aprire un dialogo più concreto sulle scelte organizzative dell’ente. "Le assunzioni previste - prosegue Ligonzo - risultano numericamente insufficienti rispetto ai reali fabbisogni dei servizi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariato Notizie correlate Comune di Taranto, FP-CGIL: organico dimezzato e uffici sotto pressioneTarantini Time QuotidianoLa FP-CGIL interviene sulla situazione del personale del Comune di Taranto, segnalando condizioni operative sempre più... Polizia locale, Cisl Fp Reggio Calabria contesta atto di trasferimento del personaleIl segretario generale Vincenzo Sera interviene contro un provvedimento del dirigente che appare illogico e irrazionale” e rappresenterebbe un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giardini Virgilio al capolinea: il Comune di Taranto ordina lo sgombero in dieci giorni; Comune di Taranto avvisa: SMS fake sulla Tari; Rottamazione tributi, si accelera. Le stime: minimo 3.500 adesioni, ecco tutti i dettagli; *** Ex Ilva: ordinanza Comune di Taranto per sospensione centrale termoelettrica. Direttore generale del Comune di Taranto: Lesto favorito per l’incaricoIl 52enne funzionario pubblico è segretario a Francavilla Fontana. Cinque i collaboratori da assumere nell’ufficio di staff del sindaco Marco Lesto è in pole position per l’incarico di direttore ... lagazzettadelmezzogiorno.it Anche Taranto dice no ai circhi con animali: la mozione del ComuneIl Consiglio comunale della città di Taranto ha approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede al Governo di dare attuazione alla legge delega ... fanpage.it AVVALLAMENTO A VIALE VIRGILIO, ANCORA ACCERTAMENTI IN CORSO Il Comune di Taranto, assessorato ai Lavori Pubblici, comunica che "al fine di decongestionare il traffico sono state rimosse le limitazioni su Viale Virgilio nel tratto che precede la Ro - facebook.com facebook