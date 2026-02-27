Feltrinelli inaugura la sua prima libreria in Sud America, situata nel centro di Montevideo. L'apertura avviene a distanza di settant’anni dall'apertura originale a Milano e a circa 11.000 chilometri di distanza. La libreria si trova in via Andegari, dove tutto è iniziato. L’evento segna il debutto del marchio nel continente sudamericano.

Milano, 27 febbraio 2026 – Settant’anni dopo e a 11mila chilometri di distanza da quando e dove (via Andegari) tutto è cominciato, Feltrinelli apre la sua prima libreria in Sud America. Sarà in un palazzo degli anni Venti nel cuore di Montevideo, in Uruguay. Sessantamila titoli, due piani, una caffetteria aperta lungo tutta la giornata, eventi, incontri, presentazioni, in una città molto amica della cultura italiana. Il legame con l’America Latina Negli anni ‘60 Feltrinelli inaugura un legame ininterrotto con le voci e gli autori dell'America Latina, contribuendo a farle conoscere e apprezzare dal pubblico europeo: Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Miguel A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Feltrinelli apre la sua prima libreria in sud America: è nel centro di Montevideo

Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026Alla presentazione dell'Annuario dello Sport Campano 2026, sarà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio...

Alla libreria Feltrinelli di Terni va in scena Cioran il terribileSabato 10 gennaio alle 17, la libreria Feltrinelli di Terni - via Cesare Battisti, 9 - ospiterà la presentazione del libro di Nicola Vacca dedicato a...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Argomenti discussi: Feltrinelli apre in Uruguay la sua prima libreria fuori dall’Italia.

Apre a Montevideo la prima Libreria Feltrinelli del Sud AmericaApre a Montevideo la prima Libreria Feltrinelli del Sud America, 60.000 titoli, sviluppata su due piani per un totale di 650 metri quadrati, una caffetteria aperta tutta la giornata, eventi, incontri, ... ansa.it

Feltrinelli arriva a MontevideoUn sogno che diventa realtà. Un palazzo degli anni Venti nel cuore di Montevideo a 11000 km da via Andegari a Milano, dove tutto ebbe inizio settant’anni fa, si colora della passione per le idee e del ... 2duerighe.com