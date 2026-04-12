A Trento apre la prima libreria Feltrinelli della città e cerca personale

A Trento sta per aprire la prima libreria Feltrinelli, una novità nel panorama locale. L’inaugurazione è programmata a breve e l’apertura coinvolge anche la selezione di personale. La libreria sarà posizionata in una zona centrale e rappresenta un passo importante per il settore dell’editoria in città. Per il momento, non sono stati comunicati dettagli precisi sulla data di apertura ufficiale.

Novità interessante nel mondo dell’editoria (e in quello del lavoro) quella in arrivo a Trento: prossimamente, infatti, aprirà una libreria a marchio Feltrinelli nella nostra città. Si tratta di un’apertura che rappresenta una prima volta per la nota casa editrice e catena di librerie, che si va.🔗 Leggi su Trentotoday.it Feltrinelli apre la sua prima libreria in sud America: è nel centro di MontevideoMilano, 27 febbraio 2026 – Settant’anni dopo e a 11mila chilometri di distanza da quando e dove (via Andegari) tutto è cominciato, Feltrinelli apre... Alla libreria La Feltrinelli presentazione della guida "Ancona in tasca"Giovedì 9 aprile alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli di Ancona, si terrà la presentazione della pubblicazione “Ancona in tasca”:...