Massa lancia Rosa dei Venti | la nuova pasta d’eccellenza del Sud

Una nuova pasta chiamata Rosa dei Venti è stata presentata recentemente nel Sud Italia. Questa produzione è stata ideata con un metodo particolare, che coinvolge tecniche artigianali e ingredienti di alta qualità. La scelta di distribuire principalmente attraverso canali diretti e negozi specializzati ha portato Massa a preferire un’assenza dalla grande distribuzione. La pasta Rosa dei Venti si distingue così per le modalità di produzione e vendita adottate.

? Cosa scoprirai Come è stata creata la nuova pasta Rosa dei Venti?. Perché Massa ha deciso di evitare la grande distribuzione?. Chi sono i premiati del Mediterraneo di Grano Awards?. Quali impatti avrà questo modello sulla produzione del Sud?.? In Breve Evento tenuto il 4 maggio presso lo Yacht Club Marina di Stabia.. Progetto nato dopo dodici mesi di ricerca e sedici prove tecniche.. Premiati Carmine Maione, Giuseppe Giorgio e Gianfranco Coppola durante la serata.. Riconoscimenti medici consegnati a Concetta Bianco, Massimo Lucidi, Umberto Inverso e Mariarosaria Focaccio.. Il 4 maggio presso lo Yacht Club Marina di Stabia, Antonio Massa ha presentato il nuovo formato di pasta Rosa dei Venti, dando il via alla prima edizione del Mediterraneo di Grano Awards.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa lancia Rosa dei Venti: la nuova pasta d’eccellenza del Sud Notizie correlate Rosa dei Venti, Ancisi (LpRa): "Dopo quattro anni residenti ancora senza alberi né un giardino"Inaugurato ufficialmente nel 2022, il centro residenziale per anziani “La Rosa dei Venti” oggi rimarrebbe senza spazi verdi e senza la piantumazione... Leggi anche: Immagini dal Sannio: la pasta Rummo e l’eccellenza della Lenta Lavorazione® Contenuti di approfondimento Si parla di: Tesla lancia la produzione di massa del Semi: il camion elettrico arriva sul mercato; ’L’ora azzurra’ di Barbara Sgargi al Club Nautico.