Felicia all’Eurovision 2026 chi è la cantante della Svezia

Felicia è stata scelta come rappresentante della Svezia all’Eurovision Song Contest 2026, dopo aver vinto il Melodifestivalen. La cantante si è imposta in questa selezione nazionale, che ha deciso chi avrebbe rappresentato il paese nella prossima edizione del festival musicale europeo. La sua partecipazione è ufficiale e la scelta è stata comunicata pubblicamente.

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Dopo aver vinto il Melodifestivalen, Felicia si aggiudica un posto di diritto all’ Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante della Svezia. La cantante mascherata, già molto amata in patria, si farà conoscere al pubblico di tutta Europa con il brano My System. Chi è Felicia. Felicia Eriksson, nota semplicemente come Felicia, classe 2001, ha iniziato a far musica non ancora ventenne. L’esordio è stato a dir poco originale: il primo progetto di Felicia fu il doppiaggio cantato del personaggio mascherato Fröken Snusk (letteralmente Signorina Sporca), popolare tipo del genere epadunk, stile dance tra i più amati dai giovani svedesi. La prima hit arriva nel 2022, si intitola Rid mig som en dalahäst e ottiene decine di milioni di ascolti su Spotify.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Felicia all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Svezia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: MY TOP 10 (Before The Show) Notizie correlate Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della BulgariaDopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026. Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della FranciaLa Francia alza l’asticella per l’Eurovision Song Contest 2026: a rappresentare il paese a Vienna sarà Monroe, giovanissima cantante franco-americana... Argomenti più discussi: Eurovision 2026: il testo di My System di Felicia (Svezia); L’Eurovision Song Contest e 70 anni che si sentono tutti - Heraldo; Eurovision, la scaletta della prima semifinale: chi apre, chi chiude e quando canta Sal Da Vinci; Dal patois giamaicano al finlandese: l’Eurovision 2026 parla tutte le lingue. ???? LA DESCRIZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ITALIA ALL’EUROVISION 2026 #Eurovision2026 x.com TROPPO EPICO PER ESSERE VERO? - No, l'Eurovision 2026 sta davvero accadendo! - reddit.com reddit Felicia all’Eurovision 2026, chi è la cantante della SveziaA rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest 2026 c’è Felicia, giovane cantante mascherata che canta il brano electro-pop My System ... dilei.it