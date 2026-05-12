Felicia all’Eurovision 2026 chi è la cantante della Svezia
Felicia è stata scelta come rappresentante della Svezia all’Eurovision Song Contest 2026, dopo aver vinto il Melodifestivalen. La cantante si è imposta in questa selezione nazionale, che ha deciso chi avrebbe rappresentato il paese nella prossima edizione del festival musicale europeo. La sua partecipazione è ufficiale e la scelta è stata comunicata pubblicamente.
Dopo aver vinto il Melodifestivalen, Felicia si aggiudica un posto di diritto all’ Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante della Svezia. La cantante mascherata, già molto amata in patria, si farà conoscere al pubblico di tutta Europa con il brano My System. Chi è Felicia. Felicia Eriksson, nota semplicemente come Felicia, classe 2001, ha iniziato a far musica non ancora ventenne. L’esordio è stato a dir poco originale: il primo progetto di Felicia fu il doppiaggio cantato del personaggio mascherato Fröken Snusk (letteralmente Signorina Sporca), popolare tipo del genere epadunk, stile dance tra i più amati dai giovani svedesi. La prima hit arriva nel 2022, si intitola Rid mig som en dalahäst e ottiene decine di milioni di ascolti su Spotify.🔗 Leggi su Dilei.it
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