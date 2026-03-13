Richiamati gamberi bianchi | troppi solfiti L'allerta del Ministero della Salute | Non consumateli

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di due lotti di gamberi bianchi congelati prodotti dalla Giacalone Luciano Group. Il provvedimento è stato preso perché sono stati rilevati livelli di solfiti superiori ai limiti consentiti. L’autorità raccomanda di non consumare i gamberi interessati e di restituirli al punto vendita. Nessun altro prodotto o lotto è stato coinvolto finora.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due lotti di gamberi bianchi congelati della Giacalone Luciano Group, a causa di solfiti oltre i limiti consentiti. Chi li ha acquistati, soprattutto chi è allergico, è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita.