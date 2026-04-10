Non usateli Prodotti richiamati dal ministero della Salute | marca e lotto delle posate

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante alcune posate di una determinata marca e lotto, invitando i consumatori a non utilizzarle. La decisione è stata presa a seguito di controlli che hanno evidenziato potenziali rischi per la salute. Sono coinvolti specifici lotti di produzione, mentre non si segnalano incidenti o danni finora accertati. La comunicazione invita a verificare i prodotti in casa e a seguire le indicazioni di smaltimento.

“Non utilizzate quelle posate”. Arriva un nuovo avviso dal Ministero della Salute. Di solito si tratta di cibi che presentano rischi di contaminazione o altre problematiche legate alla sicurezza alimentare, ma questa volta il richiamo riguarda un oggetto di uso quotidiano presente praticamente in tutte le case. Nel mirino finiscono infatti alcuni utensili, ritirati dal mercato per un possibile rischio per la salute legato ai materiali utilizzati. Un richiamo che riguarda prodotti venduti in confezioni multiple e distribuiti su larga scala, e che ha fatto scattare l’attenzione per possibili conseguenze sulla salute dei consumatori. Leggi anche: Mamma e figlia avvelenate, l’interrogatorio in questura e i nuovi sviluppi “Non usateli”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Uova ritirate dalla vendita, l’allerta del ministero della Salute: marca e lottoUn nuovo allarme alimentare riporta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti di largo consumo.

Prima le crocchette Radames, ora quelle di marca “Colella”. Perché il Ministero della Salute sta richiamando i prodottiDue marchi di crocchette richiamati dal mercato uno dopo l'altro dal Ministero della Salute per rischio microbiologico.

Si parla di: Mercurio oltre i limiti: Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi.

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Sughi pronti ritirati dal mercato: quali sono i prodotti richiamati e cosa controllare subitoChi ha in dispensa un vasetto di sugo pronto in questi giorni farebbe bene a dare un’occhiata all’etichetta. Tra il 26 e il 27 marzo 2026 sono stati infatti segnalati alcuni richiami che riguardano sp ... alphabetcity.it