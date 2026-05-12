Fedriga ai giovani | Basta trasmettere pessimismo sul loro futuro

Il presidente della regione si rivolge ai giovani, chiedendo di evitare di diffondere un’immagine negativa sul loro futuro. Nel frattempo, si discute di come i salari nelle aree locali possano ridurre il divario con le medie europee e di quali incentivi siano necessari per contrastare la perdita di talenti verso altri Paesi. La questione riguarda sia le politiche salariali sia le misure di sostegno per trattenere i giovani qualificati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui