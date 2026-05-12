Fedriga ai giovani | Basta trasmettere pessimismo sul loro futuro
Il presidente della regione si rivolge ai giovani, chiedendo di evitare di diffondere un’immagine negativa sul loro futuro. Nel frattempo, si discute di come i salari nelle aree locali possano ridurre il divario con le medie europee e di quali incentivi siano necessari per contrastare la perdita di talenti verso altri Paesi. La questione riguarda sia le politiche salariali sia le misure di sostegno per trattenere i giovani qualificati.
? Punti chiave Come possono i salari locali colmare il divario con l'Europa?. Quali incentivi concreti servono per fermare la fuga dei talenti?. Perché il modello sociale attuale ostacola la scelta di avere figli?. Cosa prevede la Regione per le donne sotto i trent'anni?.? In Breve Investimenti esteri in Friuli Venezia Giulia cresciuti dal 2% al 6% rispetto al dato nazionale.. Contributi fino a 40mila euro per l'acquisto della prima casa alle donne sotto i 30 anni.. Incontro tenutosi martedì 12 maggio presso l'istituto Galileo Galilei di Trieste.. Obiettivo regionale garantire il 100% delle borse di studio per gli studenti aventi diritto.. A...🔗 Leggi su Ameve.eu
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