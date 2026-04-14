Venegono 30mila euro ai giovani | decidono loro il futuro del Comune

A Venegono Inferiore, il Comune ha deciso di destinare 30mila euro al bilancio partecipato, consentendo ai cittadini più giovani di partecipare attivamente alle decisioni sulla gestione del patrimonio pubblico. La scelta mira a coinvolgere direttamente i residenti più giovani nella definizione delle priorità e delle iniziative che riguardano il territorio. La cifra si aggiunge alle risorse destinate alla partecipazione e al confronto tra amministrazione e cittadini.

A Venegono Inferiore, il coinvolgimento diretto dei cittadini più giovani nella gestione del patrimonio pubblico si rinnova con un investimento di 30mila euro destinato al bilancio partecipato. L’iniziativa, che punta a trasformare le idee in realtà tangibili per il territorio, prevede una fase di raccolta proposte aperta fino al 10 maggio e una successiva votazione tra il 18 e il 31 maggio, rivolta alla fascia d’età compresa tra i 12 e i 30 anni. Il percorso che sta per delinearsi non si limita alla semplice consultazione elettorale, ma introduce una dinamica di proposta attiva. I residenti potranno infatti sottoporre all’amministrazione interventi specifici per la comunità; queste idee verranno poi sottoposte a un vaglio tecnico basato sulla fattibilità prima di passare alla fase decisiva del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venegono, 30mila euro ai giovani: decidono loro il futuro del Comune Pensioni, l’ipoteca sul futuro dei giovani: un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitoriI trentenni di oggi potrebbero ricevere una pensione inferiore fino al 17% rispetto ai loro genitori, un campanello d’allarme che suona forte sullo... Leggi anche: Cervelli in fuga, Maria Bosin (Patt): “Bonus di 30mila euro ai giovani che vogliono tornare”