A Napoli, presso l'ospedale universitario, è stata inaugurata la nuova struttura B2R, Biohybrid and Biomimetic Robotics Lab, dedicata alla ricerca nel campo della robotica medica. La struttura si concentra su robot chirurgici e protesi intelligenti, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie che interagiscono con il corpo umano. La B2R rappresenta un nuovo spazio per studi e sperimentazioni progettate per migliorare le procedure sanitarie.

Alla Federico II ha preso forma B2R, Biohybrid and Biomimetic Robotics Lab, nuova infrastruttura dedicata alla robotica che dialoga con il corpo umano. Il laboratorio nasce nella rete nazionale Brief, finanziata dal Pnrr e sostenuta da NextGenerationEU (capofila la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, tra i partner universitari, il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Napoli Federico II) e concentra le attività su protesi, esoscheletri e robot medicali progettati per integrarsi con l’organismo e supportare chi ha perso funzioni motorie. L’obiettivo è trasformare ricerca avanzata in tecnologie utili in ambito clinico, riabilitativo e chirurgico.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Federico II, robot chirurghi e protesi smart: a Napoli la medicina del futuro

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