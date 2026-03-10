La ricerca si concentra sullo sviluppo di tatto artificiale intelligente e sostenibile grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare robot e protesi sensibili. Si lavora per creare sensori capaci di replicare le sensazioni tattili umane, rendendo le tecnologie più reattive e realistiche. Il progetto coinvolge ingegneri e ricercatori che cercano soluzioni innovative per integrare sensori avanzati in dispositivi artificiali.

Mai sottovalutare il senso del tatto: ci permette di conoscere la realtà e stabilire legami. Punta a restituire queste sensazioni attraverso un sistema smart e sostenibile dal punto di vista energetico l’innovativo sistema tattile bioispirato, capace di riprodurre le modalità di percezione ed elaborazione del tatto umano, con consumi energetici drasticamente ridotti. Il prototipo, descritto da uno studio su ‘Nature Communications’, è frutto del lavoro di giovani cervelli italiani e svizzeri. Coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con STMicroelectronics, Università di Zurigo e Politecnico Federale di Zurigo, il progetto è una svolta nella ricerca sul tatto artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tatto artificiale smart e sostenibile grazie all’AI, la ricerca per robot e protesi sensibili

