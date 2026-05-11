Federico II nasce il laboratorio B2R | per sviluppare protesi smart e robotica bioispirata

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il B2R Lab, un nuovo laboratorio dedicato alla ricerca nel settore della biorobotica, situato presso la sede di una scuola tecnica superiore. Il centro si concentra sullo sviluppo di protesi intelligenti e robot bioispirati, con l’obiettivo di avanzare le tecnologie in questo campo. La struttura si propone di favorire progetti innovativi e collaborazioni tra ricercatori specializzati in robotica e ingegneria biomedica.

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Inaugurato il B2R Lab (Biohybrid and Biomimetic Robotics Lab), laboratorio dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della biorobotica nella sede della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università di Napoli Federico II. Il laboratorio nasce nell’ambito di Brief (Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities), un’iniziativa di potenziamento di una rete di infrastrutture di ricerca in biorobotica, finanziata nel 2022 dal Pnrr e sostenuta dal programma NextGenerationEU. Il progetto vede come capofila la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, tra i partner universitari, il Politecnico di Bari e la Federico II.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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