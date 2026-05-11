Federico II nasce il laboratorio B2R | per sviluppare protesi smart e robotica bioispirata

È stato inaugurato il B2R Lab, un nuovo laboratorio dedicato alla ricerca nel settore della biorobotica, situato presso la sede di una scuola tecnica superiore. Il centro si concentra sullo sviluppo di protesi intelligenti e robot bioispirati, con l’obiettivo di avanzare le tecnologie in questo campo. La struttura si propone di favorire progetti innovativi e collaborazioni tra ricercatori specializzati in robotica e ingegneria biomedica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Inaugurato il B2R Lab (Biohybrid and Biomimetic Robotics Lab), laboratorio dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della biorobotica nella sede della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università di Napoli Federico II. Il laboratorio nasce nell’ambito di Brief (Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities), un’iniziativa di potenziamento di una rete di infrastrutture di ricerca in biorobotica, finanziata nel 2022 dal Pnrr e sostenuta dal programma NextGenerationEU. Il progetto vede come capofila la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, tra i partner universitari, il Politecnico di Bari e la Federico II.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Federico II, nasce il laboratorio B2R: per sviluppare protesi smart e robotica bioispirata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Robotica e riabiliazione, Fit4MedRob e Federico II aprono nuovi laboratori a Città della ScienzaTre giorni dedicati alla robotica medica e alla riabilitazione con uno sguardo rivolto al futuro dell’assistenza sanitaria. Leggi anche: Economia criminale e imprese, alla Federico II la XVII edizione del laboratorio Lemic Argomenti più discussi: Infortuni sportivi, nasce il master della Federico II; B2R Lab, alla Federico II il laboratorio di biorobotica per protesi intelligenti, esoscheletri e robotica soft bioispirata; Lockbox, l'app contro la dipendenza digitale; Federico II Di Napoli, Festa Della Mamma Prematura. Martedì della II settimana di Pasqua ? Commento al brano del Vangelo di: Gv 3,7-15 del 14 Aprile 2026 a cura di Paolo Curtaz. C’è nascita e nascita, c’è quella della carne e quella dello Spirito. Quindi, caro Nicodemo, rinascere dall’alto non significa entrare x.com Federico II, nasce il laboratorio B2R: per sviluppare protesi smart e robotica bioispirataInaugurato il B2R Lab (Biohybrid and Biomimetic Robotics Lab), laboratorio dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della biorobotica nella sede della Scuola Politecnica e ... ilmattino.it