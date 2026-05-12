Il presidente del comitato olimpico nazionale ha annunciato che domani presenterà ufficialmente la propria candidatura per il ruolo di presidente della federazione calcistica. Ha confermato di aver mantenuto la promessa fatta in precedenza, rispettando l’invito della presidentessa del comitato olimpico internazionale, che si trovava a Roma. La decisione arriva dopo aver annunciato pubblicamente che avrebbe sciolto le riserve in seguito all’incontro di ieri.

«Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza». Così Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federcalcio, Malagò scioglie le riserve: "Domani deposito la mia candidatura"

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Federcalcio, Malagò ha deciso: «Domani deposito la mia candidatura»Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC.

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