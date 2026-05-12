Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio, ricevendo il sostegno ufficiale della Lega B. La proposta viene presentata in vista delle elezioni previste per il 22 giugno e si basa su un programma condiviso tra i vertici delle rispettive associazioni. Restano da chiarire gli eventuali effetti del supporto della Lega B sul risultato del voto e sui contenuti tecnici proposti.

? Domande chiave Come influenzerà il supporto della Lega B il voto del 22 giugno?. Quali contenuti tecnici compongono il programma elettorale condiviso tra i vertici?. Perché Malagò ha atteso la presenza di Cio Coventry a Roma?. Chi sono gli altri contendenti che parteciperanno all'Assemblea Elettiva Federale?.? In Breve Paolo Bedin ha guidato le consultazioni con le società della Lega B.. L'Assemblea Elettiva Federale si terrà il prossimo 22 giugno.. Malagò ha atteso la presenza di Cio Coventry a Roma per l'annuncio.. Il documento programmatico è stato discusso presso la sede della Federcalcio.. Malagò depositerà la candidatura alla presidenza della Federcalcio nella mattina di mercoledì 13 maggio 2026 a Roma, dopo aver mantenuto la promessa fatta alle componenti del sistema calcistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federcalcio, Malagò annuncia la candidatura: la Lega B lo sostiene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Malagò annuncia: «Domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza»Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon...

Federcalcio, Malagò ha deciso: «Domani deposito la mia candidatura»Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC.

Argomenti più discussi: Malagò si candida alla presidenza della Figc ed è pronto a dare battaglia sul pantouflage; Elezioni Figc, gli avversari di Malagò ci provano: rischio ineleggibilità?; Federcalcio: Malagò scioglie le riserve, 'domani deposito la mia candidatura'; Figc: Malagò 'la mia presunta ineleggibilità? Meglio non commentare...'.

Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni #Malagò all'ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della #Figc x.com

Malagò annuncia: Domani mattina depositerò la candidatura alla presidenza della FigcParla l'ex numero uno del Coni: Lo avevo detto e sono stato di parola. Arriva anche il benestare della Lega Serie B ... ilromanista.eu