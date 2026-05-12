Federcaccia Fvg riparte dai corsi | nuove abilitazioni sede rinnovata e calendario dei corsi
Federcaccia del Friuli Venezia Giulia riprende le attività con un nuovo ciclo di corsi di formazione. La sede dell’associazione è stata rinnovata e il calendario delle lezioni è stato aggiornato. Questa ripresa segue la recentissima costituzione della nuova Federazione Italiana della Caccia regionale e la ripresa delle attività associative dopo il commissariamento. La pianificazione include diverse sessioni formative rivolte ai membri e interessati alla pratica venatoria.
La nuova fase della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia passa anche dalla formazione. Dopo la nascita della nuova Federazione Italiana della Caccia regionale e la ripartenza dell’attività associativa seguita al commissariamento, l’associazione rilancia infatti il proprio programma di corsi.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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