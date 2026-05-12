Federcaccia Fvg riparte dai corsi | nuove abilitazioni sede rinnovata e calendario dei corsi

Da udinetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federcaccia del Friuli Venezia Giulia riprende le attività con un nuovo ciclo di corsi di formazione. La sede dell’associazione è stata rinnovata e il calendario delle lezioni è stato aggiornato. Questa ripresa segue la recentissima costituzione della nuova Federazione Italiana della Caccia regionale e la ripresa delle attività associative dopo il commissariamento. La pianificazione include diverse sessioni formative rivolte ai membri e interessati alla pratica venatoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La nuova fase della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia passa anche dalla formazione. Dopo la nascita della nuova Federazione Italiana della Caccia regionale e la ripartenza dell’attività associativa seguita al commissariamento, l’associazione rilancia infatti il proprio programma di corsi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Cultura al digitale: il calendario dei corsi di formazione gratuita all'Opificio GolinelliProseguono a Bologna, presso l’Opificio Golinelli, i corsi di formazione gratuita, certificata e in presenza dell’Hub Emilia-Romagna e Marche di...

Ial Fvg, tra marzo e aprile cinque corsi e 800 ore di formazioneI percorsi saranno gratuiti e si terranno a Pordenone, Monfalcone, Gorizia e Trieste.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web