Federcaccia Fvg riparte dai corsi | nuove abilitazioni sede rinnovata e calendario dei corsi

Federcaccia del Friuli Venezia Giulia riprende le attività con un nuovo ciclo di corsi di formazione. La sede dell’associazione è stata rinnovata e il calendario delle lezioni è stato aggiornato. Questa ripresa segue la recentissima costituzione della nuova Federazione Italiana della Caccia regionale e la ripresa delle attività associative dopo il commissariamento. La pianificazione include diverse sessioni formative rivolte ai membri e interessati alla pratica venatoria.

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