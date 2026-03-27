Cultura al digitale | il calendario dei corsi di formazione gratuita all' Opificio Golinelli

A Bologna, presso l’Opificio Golinelli, continuano i corsi di formazione gratuita organizzati dall’Hub Emilia-Romagna e Marche di Dicolab. I corsi si svolgono in presenza e sono certificati. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire competenze nel settore digitale. Le lezioni sono in programma prossimamente e coprono diverse tematiche legate al mondo digitale.

Proseguono a Bologna, presso l’Opificio Golinelli, i corsi di formazione gratuita, certificata e in presenza dell’Hub Emilia-Romagna e Marche di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 8 aprile (14:00–17:00) con il corso Conoscere e tutelare il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna: genesi, implementazione ed estensioni del WebGIS patrimonio culturale ER,... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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