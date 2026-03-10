Ial Fvg tra marzo e aprile cinque corsi e 800 ore di formazione

Tra marzo e aprile, lo Ial Fvg organizza cinque corsi in diverse città della regione, tra cui Pordenone, Monfalcone, Gorizia e Trieste. I percorsi Ifts sono gratuiti e destinati a persone occupate e disoccupate, con un totale di circa 800 ore di formazione. Questi corsi offrono una specializzazione tecnica superiore, mirata a migliorare le competenze dei partecipanti.

I percorsi saranno gratuiti e si terranno a Pordenone, Monfalcone, Gorizia e Trieste. 400 ore saranno destinate all'apprendimento sul campo Da marzo e aprile al via cinque corsi tra Pordenone, Monfalcone, Gorizia e Trieste. I percorsi Ifts dello Ial Fvg si confermano come un'opportunità formativa gratuita rivolta sia a persone occupate sia a disoccupate, con l'obiettivo di offrire una specializzazione tecnica superiore spendibile nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello nazionale e comunitario. Al termine del percorso, dopo il superamento dell'esame finale, viene infatti rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore corrispondente al IV livello Eqf, l'European Qualifications Framework.