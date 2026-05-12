Federcaccia FVG | nuova sede a Udine e un fitto piano di formazione
Federcaccia FVG ha aperto una nuova sede a Udine e ha annunciato un calendario aggiornato per i corsi di abilitazione venatoria. La gestione dell’associazione cambierà a seguito del recente periodo di commissariamento, ma non sono stati forniti dettagli specifici su come si svolgeranno le future attività. Le nuove date per i corsi di formazione sono state rese note e saranno svolte nelle prossime settimane.
? Domande chiave Come cambierà la gestione della caccia dopo il periodo di commissariamento?. Quali sono le nuove date per i corsi di abilitazione venatoria?. Dove si terranno i prossimi incontri tra Udine e Tolmezzo?. Perché la formazione è diventata la priorità della nuova Federcaccia?.? In Breve Nuova sede operativa a Udine in viale Palmanova 73 con orari settimanali definiti.. Corso per dirigenti venatori a Udine dal 9 giugno al 10 luglio.. Nuovi appuntamenti per abilitazione venatoria tra Udine e Tolmezzo nel mese di settembre.. Corsi caccia di selezione e con cane da seguita a novembre tra Udine e Tolmezzo.. La Federcaccia del Friuli...🔗 Leggi su Ameve.eu
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