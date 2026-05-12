Federcaccia FVG | nuova sede a Udine e un fitto piano di formazione

Federcaccia FVG ha aperto una nuova sede a Udine e ha annunciato un calendario aggiornato per i corsi di abilitazione venatoria. La gestione dell’associazione cambierà a seguito del recente periodo di commissariamento, ma non sono stati forniti dettagli specifici su come si svolgeranno le future attività. Le nuove date per i corsi di formazione sono state rese note e saranno svolte nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui