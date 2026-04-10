Nuova sede per i vigili urbani L’ex banca di via Roma si trasforma | ecco il piano

La Giunta comunale ha approvato l’iter per l’acquisto di un immobile di via Roma, chiuso da tempo e precedentemente utilizzato come filiale bancaria. La struttura sarà destinata a diventare la nuova sede del Corpo di Polizia Locale di Montevarchi. L’edificio, situato nel centro della città, sarà riqualificato per ospitare gli uffici e le attività della polizia municipale. L’intervento mira a migliorare gli spazi e le condizioni di lavoro del personale.

Una nuova sede per il Corpo di Polizia Locale di Montevarchi. La Giunta guidata dal sindaco Silvia Chiassai Martini ha dato il via libera all’iter per l’acquisizione dello stabile di via Roma chiuso da tempo e che ospitava la filiale del Monte dei Paschi di Siena. L’operazione, dal costo di 680 mila euro, mira a risolvere le croniche criticità strutturali della vecchia location di piazza Umberto I ed era già stata inserita nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale nel dicembre scorso. Nell’ambito del programma dedicato alla "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" si prevedeva infatti di individuare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova sede per i vigili urbani. L’ex banca di via Roma si trasforma: ecco il piano Leggi anche: Gino Lisa, ecco il progetto per la nuova caserma dei Vigili del fuoco: un piano da 9 milioni per lo sviluppo dello scalo Leggi anche: Le truffe corrono sul telefonino: è allarme. I vigili urbani: "Ecco come difendersi" Temi più discussi: Risorse per Roma si espande e cerca una nuova sede. Dovrà ospitare almeno 200 dipendenti; Inaugurata a Mestre la nuova sede del Centro per l’Impiego di Venezia; Per i 100 anni Iuav inaugura la nuova sede all'ex convento delle Terese; Quartu nuovo centro di riferimento per la formazione tecnologica, inaugurata la nuova sede della Fondazione ITS Academy Novitas 4.0. Per i 100 anni Iuav inaugura la nuova sede all'ex convento delle Terese9 mila metri quadri per studenti e docenti, il cortile dell'ex complesso religioso unito dopo cent'anni, nuove aule e una migliore sostenibilità energetica. Il rettore Albrecht: «Così rafforziamo la c ... veneziatoday.it Dopo Vilnius Revolut apre a Parigi: nuova sede e licenza bancaria per servire i mercati chiave come l’ItaliaLa fintech britannica, ora operativa dalla Lituania, si espande in Europa occidentale con un nuovo hub a Parigi, puntando a rafforzare la sua presenza in mercati chiave come Francia, Spagna e Italia. milanofinanza.it Nuova sede per gli ambulatori di ODONTOIATRIA dell'Ausl-Distretto di Parma Dal 13 aprile gli ambulatori di Odontoiatria dell'Ausl si trasferiscono da viale Basetti all’ospedale Maggiore di Parma. Le attività di odontoiatria conservativa, protesica e ortodonzia - facebook.com facebook