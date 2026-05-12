FDV, il figlio di Sal Da Vinci, ha parlato della sua carriera e delle sfide che affronta, affermando di dover lavorare il triplo rispetto al padre per ottenere riconoscimenti. Nel frattempo, il genitore si prepara a partecipare all'Eurovision Song Contest, mentre il giovane artista si è raccontato in un’intervista a Novella 2000, condividendo le difficoltà e le ambizioni che caratterizzano il suo percorso.

Mentre Sal Da Vinci è pronto a conquistare il palco dell’Eurovision Song Contest, suo figlio FDV si è raccontato a Novella 2000. Nome d’arte FDV, all’anagrafe Francesco Sorrentino. Napoletano, figlio di Sal e nipote di Mario Da Vinci. Una dinastia di artisti: una condizione che ha saputo trasformare in spinta. Essere figlio e nipote d’arte non è semplice «Sono fiero ed orgoglioso di mio papà e di mio nonno, però è chiaro che devi faticare il doppio e dimostrare il triplo». Prima del palco Francesco Da Vinci ha rincorso un altro sogno: il pallone. «Ho fatto il calciatore professionista», racconta. Poi il richiamo del teatro e della musica ha avuto la meglio.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - FDV, Francesco Da Vinci e la carriera lontana dal padre Sal: “Devo dimostrare il triplo”

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