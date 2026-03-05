Sal Da Vinci il figlio Francesco racconta l’incontro con Spalletti | Momento bellissimo il mister ci teneva a congratularsi con mio padre
Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco, ha condiviso un episodio recente in cui ha incontrato l’allenatore della Juventus, Spalletti. Durante l’incontro, Spalletti si è congratulato con Sal Da Vinci, e Francesco ha registrato un video insieme a lui e a Francesco Sorrentino, noto come Francesco Da Vinci. L’evento è stato descritto come un momento molto speciale per tutti i presenti.
Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato. Non si fa ma non si può pagare tutta la vita» Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa» Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissime Allegri Real Madrid, altro... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo si racconta: «Il mio amore per il calcio e per il Napoli, ricordo la mia prima volta al San Paolo». Poi l’aneddoto sulla cena con SpallettiDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...
Francesco Da Vinci racconta a Novella2000 l’emozione dietro la canzone di suo padre Sal per Sanremo 2026Francesco Da Vinci, sei uno degli autori della canzone di tuo papà Sal che presenterà a Sanremo, ce ne parli? “È stata innanzitutto una bellissima...
Sal Da Vinci e Francesco Da Vinci #cantantiitaliani #saldavinci #francescodavinci
Altri aggiornamenti su Sal Da Vinci il figlio Francesco....
Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Sal Da Vinci: All'Ariston canto l’amore eterno; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo.
Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa. Fan e amici sotto casa: Sei da pauraSal sei da paura. Sal Da Vinci re per un giorno. Il vincitore di Sanremo 2026 accolto sotto casa da una folla di parenti e fan. Coriandoli, palloncini, tappeto rosso. E l'immancabile tormentone Per ... napoli.repubblica.it
Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestanoAldo Cazzullo risponde sul Corriere a un lettore e torna sulla polemica per le frasi sulla canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo ... virgilio.it
Eurovision: Sal Da Vinci ha scelto e salta la programmazione - facebook.com facebook
Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com