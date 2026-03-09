Cosa pensa il figlio di Sal Da Vinci della vittoria del padre a Sanremo le parole del primogenito Francesco

Francesco, il figlio maggiore di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, ha commentato la vittoria del padre al Festival di Sanremo 2026. Ha spiegato quale sia la sua opinione sulla conquista del premio da parte di Sal Da Vinci. Le sue parole sono state rese note in occasione di un'intervista pubblicata recentemente.

Francesco, figlio maggiore di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, ha spiegato cosa pensa della vittoria del padre al Festival di Sanremo 2026. Tra loro uno stretto rapporto, come ha raccontato il 32enne: "È un pilastro della mia vita, mi ha insegnato che la gavetta è la cosa più importante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sal Da Vinci non trattiene le lacrime: “Non capisco niente”. Le parole dopo la vittoria di Sanremo 2025"Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto nei momenti difficili e dedicarlo alla mia città, Napoli": così il...

Francesco Da Vinci racconta a Novella2000 l’emozione dietro la canzone di suo padre Sal per Sanremo 2026Francesco Da Vinci, sei uno degli autori della canzone di tuo papà Sal che presenterà a Sanremo, ce ne parli? “È stata innanzitutto una bellissima...

