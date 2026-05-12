FC 26 TRIPLO TOTS NELL’ARKEMA PL | COME SBLOCCARE KREZYMAN LAURENT E BOURDIEU
EA Sports ha pubblicato un nuovo set di obiettivi e sfide per il gioco, dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS del campionato francese femminile. Si tratta di un’opportunità per ottenere tre giocatori specifici, chiamati Krezymann, Laurent e Bourdieu, attraverso un percorso che prevede il completamento di vari compiti e sfide. Questa iniziativa riguarda gli appassionati che vogliono sbloccare questi atleti e migliorare la propria squadra virtuale.
Un’occasione imperdibile per gli amanti delle ali veloci e dei bomber letali. EA Sports ha rilasciato un gruppo di obiettivi e SBC dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS dell’Arkema Première Ligue (il campionato francese femminile). Con un investimento minimo, puoi portare nel tuo club ben tre carte da 92 OVR. Ecco la guida completa. Mentre molti si concentrano sulle stelle della Ligue 1 maschile, il campionato femminile francese regala tre gemme che potrebbero diventare le nuove protagoniste del tuo team. Nadia Krezyman, Emelyne Laurent e Mathilde Bourdieu arrivano con versioni da 92 OVR, velocità bruciante e una versatilità tattica invidiabile.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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