FC 26 TRIPLO TOTS NELL’ARKEMA PL | COME SBLOCCARE KREZYMAN LAURENT E BOURDIEU

EA Sports ha pubblicato un nuovo set di obiettivi e sfide per il gioco, dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS del campionato francese femminile. Si tratta di un’opportunità per ottenere tre giocatori specifici, chiamati Krezymann, Laurent e Bourdieu, attraverso un percorso che prevede il completamento di vari compiti e sfide. Questa iniziativa riguarda gli appassionati che vogliono sbloccare questi atleti e migliorare la propria squadra virtuale.

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