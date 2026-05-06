FC 26 TRIPLO COLPO BUNDESLIGA | COME SBLOCCARE REESE WANITZEK E CURDA TOTS MO

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Un’occasione d’oro per chi cerca qualità e fisicità a basso costo. EA Sports ha rilasciato una Sfida Creazione Rosa “3 in 1” che permette di ottenere tre diverse Menzioni d’Onore TOTS della 2. Bundesliga. Ecco l’analisi tecnica dei protagonisti e i requisiti per non lasciarseli sfuggire. Il nuovo pacchetto di sfide dedicato alla 2. Bundesliga è uno dei contenuti più interessanti della settimana su FC 26. Con un investimento contenuto, è possibile riscattare tre carte da 92 OVR estremamente duttili, ideali per rinforzare rose a tema o per creare link strategici con i top player del campionato tedesco. Hai a disposizione circa 7 giorni per completare l’intero set.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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