In bici tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese | un anello panoramico tra colline e borghi da fiaba

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso ciclabile attraversa i vigneti dell’Oltrepò Pavese, offrendo una vista panoramica sulle colline e i borghi della zona. L’itinerario si snoda tra paesaggi verdi e zone agricole, ideale per chi desidera esplorare questa regione in bicicletta. La traccia si sviluppa lungo un anello che permette di ammirare le caratteristiche caratteristiche dei vigneti e delle strutture storiche presenti lungo il percorso.

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Un itinerario affascinante, immerso nel cuore verde dell’Oltrepò Pavese, pensato per gli amanti della mountain bike e delle escursioni su due ruote. Il percorso ad anello attorno a Borgoratto Mormorolo regala panorami spettacolari, filari di vigneti a perdita d’occhio e scorci rurali dal sapore.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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