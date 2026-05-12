Faro di Livorno visite gratuite durante Straborgo | gli orari
Durante l’evento Straborgo, sarà possibile visitare gratuitamente il faro di Livorno, un luogo che di norma non è aperto al pubblico. Le visite saranno disponibili in orari specifici, consentendo ai partecipanti di esplorare l’interno di questa struttura storica e di conoscere da vicino uno dei simboli della città. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire un’area generalmente chiusa al pubblico durante i giorni dell’evento.
In occasione di Straborgo sarà possibile accedere al faro di Livorno, uno dei luoghi solitamente inaccessibili della città. La visita consentirà, lungo la salita, di ammirare anche diversi cimeli storici che dal 1911 ad oggi sono serviti ad illuminare il faro. In particolare, nelle stanze di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Visite al Faro di Livorno: con l'arrivo della Settimana Velica Internazionale, il Faro sarà aperto al pubblico. Il calendario delle visite: 24 aprile ore 14-17. 25 aprile ore 9-12 e 14-17. 26 aprile ore 9-11. Ingresso libero con prenotazione su: https://visitaalfar facebook
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