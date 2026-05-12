Faro di Livorno visite gratuite durante Straborgo | gli orari

Durante l’evento Straborgo, sarà possibile visitare gratuitamente il faro di Livorno, un luogo che di norma non è aperto al pubblico. Le visite saranno disponibili in orari specifici, consentendo ai partecipanti di esplorare l’interno di questa struttura storica e di conoscere da vicino uno dei simboli della città. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire un’area generalmente chiusa al pubblico durante i giorni dell’evento.

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