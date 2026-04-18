Faro di Livorno visite gratuite dal 24 al 26 aprile durante la Settimana velica internazionale | gli orari

Dal 24 al 26 aprile, durante la Settimana velica internazionale e gli Italian Port Days, sarà possibile visitare gratuitamente il faro di Livorno. Questo monumento, solitamente chiuso al pubblico, sarà aperto nelle giornate indicate, offrendo l’opportunità di conoscere uno dei simboli più rappresentativi della città. Gli orari delle visite saranno comunicati di volta in volta, consentendo ai visitatori di scoprire un luogo di interesse storico e panoramico.

In occasione della Settimana velica internazionale e degli Italian Port Days sarà possibile visitare il faro di Livorno, uno dei luoghi più simbolici e normalmente inaccessibili della città. Custode silenzioso delle rotte marittime e simbolo iconico del rapporto tra Livorno e il mare, il faro.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione Open week sulla salute della donna, dal 21 al 28 aprile visite gratuite al PoliclinicoPiù occasioni di visite gratuite al Policlinico di Messina in occasione dell’ (H) Open week sulla salute della donna che si celebra in tutta Italia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Visite gratuite al faro di Livorno, ecco quando e come prenotare; Tornano le aperture del Faro; Da Livorno all’Elba, torna la festa dei porti; Presentata la Settimana Velica Internazionale 2026. Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotareI l faro del porto di Livorno apre al pubblico: visite straordinarie tra storia e panorama unico Un’occasione rara, capace di unire storia, mare ed emozione. In occasione della Settimana Velica Intern ... livornopress.it I ragazzi del faro, così Livorno racconta ambiente e culturaSe il faro di Livorno continua a proiettare una luce sul mare che si estende all’orizzonte di quello che era il porto dei Medici, sino a una distanza di 24 miglia marine, il merito è del suo giovane ... corriere.it Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotare #livorno #porto #faro #farodilivorno #visitefarolivorno - facebook.com facebook Il faro di Livorno apre al pubblico, visite gratuite, come prenotare #livorno #porto #faro #farodilivorno #visitefarolivorno x.com