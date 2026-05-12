Fare rete per lo sviluppo locale Il Comune apre il tavolo generale
Il Comune di Siena ha avviato un tavolo di confronto presso il Santa Maria della Scala, coinvolgendo l’amministrazione, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali confederali. L’obiettivo è analizzare e discutere le strategie per lo sviluppo locale. L’incontro rappresenta il primo di una serie di incontri previsti per approfondire le questioni legate alla crescita economica e sociale della zona.
Al Santa Maria della Scala primo tavolo di studio e analisi tra amministrazione comunale di Siena, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali confederali. L’incontro, promosso dal sindaco Nicoletta Fabio e moderato da Lorenza Bondi, consigliere delegato alle attività produttive, si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative pensate per promuovere un percorso di ascolto attivo e confronto sul futuro della città. In una fase socio-economica generale caratterizzata da profonde trasformazioni, l’amministrazione ha ritenuto importante dare il via a una serie di analisi per scattare una fotografia condivisa e aggiornata del variegato tessuto produttivo locale e per ascoltare le riflessioni degli attori coinvolti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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