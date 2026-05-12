Il Comune di Siena ha avviato un tavolo di confronto presso il Santa Maria della Scala, coinvolgendo l’amministrazione, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali confederali. L’obiettivo è analizzare e discutere le strategie per lo sviluppo locale. L’incontro rappresenta il primo di una serie di incontri previsti per approfondire le questioni legate alla crescita economica e sociale della zona.

Al Santa Maria della Scala primo tavolo di studio e analisi tra amministrazione comunale di Siena, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali confederali. L’incontro, promosso dal sindaco Nicoletta Fabio e moderato da Lorenza Bondi, consigliere delegato alle attività produttive, si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative pensate per promuovere un percorso di ascolto attivo e confronto sul futuro della città. In una fase socio-economica generale caratterizzata da profonde trasformazioni, l’amministrazione ha ritenuto importante dare il via a una serie di analisi per scattare una fotografia condivisa e aggiornata del variegato tessuto produttivo locale e per ascoltare le riflessioni degli attori coinvolti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Fare rete per lo sviluppo locale". Il Comune apre il tavolo generale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Siracusa: 12 marzo, il tavolo tecnico per lo sviluppo localeIl Palazzo Vermexio di Siracusa ospiterà il 12 marzo un tavolo tecnico internazionale promosso dall’Istituto di Formazione per le Politiche Attive...

Il Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale entra nella DMO “Irpinia. Place to be”Il CDA del Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale, la promozione della cultura e della Ricerca, ha ritenuto opportuno aderire alla...

Argomenti più discussi: Fare rete per lo sviluppo locale. Il Comune apre il tavolo generale; Fare Rete Per Migliorare Diagnosi E Cura Della IgG4-RD: Dalla Toscana Un Modello Integrato; La Mappa del volontariato sul sito del CESV: tutti i dati che servono a fare rete; Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore: l'11 maggio a Palermo un Workshop.

Durante l'evento Insieme Neri Marcorè, attore e regista, ci ha ricordato cosa significhi davvero fare rete: accettare i propri limiti, trasformarli in una risorsa e scegliere di non voltare lo sguardo. #WeAreMediolanum #MediolanumOriginal x.com

Solo rete locale reddit

Fare rete per lo sviluppo locale. Il Comune apre il tavolo generaleAl Santa Maria della Scala primo tavolo di studio e analisi tra amministrazione comunale di Siena, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali confederali. L’incont ... lanazione.it