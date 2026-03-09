Siracusa | 12 marzo il tavolo tecnico per lo sviluppo locale

Il 12 marzo a Siracusa si terrà un tavolo tecnico internazionale presso il Palazzo Vermexio, promosso dall’Istituto di Formazione per le Politiche Attive del Lavoro (ISPAL). L'iniziativa coinvolge rappresentanti provenienti da diversi Paesi e si concentrerà su questioni legate allo sviluppo locale. L'incontro durerà tutta la giornata e vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore.

Il Palazzo Vermexio di Siracusa ospiterà il 12 marzo un tavolo tecnico internazionale promosso dall’Istituto di Formazione per le Politiche Attive del Lavoro (ISPAL). Delegazioni provenienti da Spagna e Toscana si incontreranno per definire strategie di sviluppo locale, colmando il vuoto operativo che affligge lo sviluppo territoriale. L’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore Marco Zappulla e della Consulta Giovanile guidata da Matteo Di Franca. La data è fissata per giovedì 12 marzo alle ore 09:30 nel salone Falcone-Borsellino. Il progetto Erasmus+ intitolato Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe mira a creare figure professionali stabili capaci di trasformare i bisogni sociali in progetti finanziabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

