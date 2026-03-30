Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale ha deciso di aderire alla DMO “Irpinia. Place to be”. La decisione è stata presa durante una riunione in cui si è approvata l’adesione al progetto. La DMO “Irpinia” è una nuova organizzazione che si sta formando per promuovere il territorio.

Il CDA del Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale, la promozione della cultura e della Ricerca, ha ritenuto opportuno aderire alla costituenda DMO “Irpinia. Place to be” in qualità di partner pubblico, per contribuire allo sviluppo del turismo locale e alla valorizzazione delle risorse culturali territoriali. Coerentemente con le finalità istituzionali del Consorzio, il Presidente Dott.ssa Ida Grella e il Vice presidente Avv. Michele Pepe hanno implementato questa partecipazione alla costituenda DMO al fine di promuovere azioni sinergiche con altri enti e soggetti del territorio per accrescere l’attrattività turistica, incentivare l’economia locale e valorizzare l’identità culturale delle comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Il Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale entra nella DMO “Irpinia. Place to be”

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