I n casa Beckham l’aria è tesa ormai da mesi, divisa tra chi resta fedele al nido e chi, come il primogenito Brooklyn, sembra aver tagliato ogni ponte. Quella che era la famiglia più unita del jet set sta vivendo una vera e propria scissione interna, e mentre Brooklyn gioca a fare lo chef negli Stati Uniti, il terzogenito, Cruz, ha deciso di usare la musica per dire la sua. Durante l’ultima tappa del suo tour con la band The Breakers, al Courtyard Theatre di Londra, il ventenne ha servito un piatto decisamente amaro: una ballata che profuma di tregua impossibile e vecchi rancori. David Beckham, Victoria e figli sul red carpet della serie Netflix “Beckham”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo "Loneliest Boy", un brano che sembra un messaggio diretto al fratello Brooklyn

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