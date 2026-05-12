Famiglia scomparsa ricerche difficili per il maltempo | da oggi riprende il sorvolo con droni e elicotteri
Le operazioni di ricerca di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi figli di 14 e 16 anni sono riprese oggi, martedì 12 maggio, dopo una sospensione causata dal maltempo. Le squadre impiegano droni e elicotteri per sorvolare l’area, ma le condizioni meteorologiche continuano a rendere difficile il lavoro. La famiglia è scomparsa dal 20 aprile, e le ricerche si concentrano in diverse zone della regione.
Proseguono anche nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, anche se sono ostacolate dal maltempo che sta interessando la zona le ricerche di Sonia Bottacchiari, la 49enne originaria di Salsomaggiore scomparsa con i figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani dal 20 aprile. Nel corso del.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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