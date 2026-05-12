Famiglia scomparsa ricerche difficili per il maltempo | da oggi riprende il sorvolo con droni e elicotteri

Le operazioni di ricerca di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi figli di 14 e 16 anni sono riprese oggi, martedì 12 maggio, dopo una sospensione causata dal maltempo. Le squadre impiegano droni e elicotteri per sorvolare l’area, ma le condizioni meteorologiche continuano a rendere difficile il lavoro. La famiglia è scomparsa dal 20 aprile, e le ricerche si concentrano in diverse zone della regione.

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