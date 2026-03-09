Elena Rebeca Burciou, 21 anni di origine romena, è scomparsa il 2 marzo vicino a Foggia. Le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche sul territorio utilizzando anche droni e cani per cercare tracce della giovane. Le operazioni proseguono senza sosta nel tentativo di rintracciarla. La scomparsa ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle persone del posto.

(Adnkronos) – Vengono utilizzati anche droni per le ricerche di Elena Rebeca Burciou, 21 anni di origine romena, scomparsa dal 2 marzo nei pressi di Foggia. Era giunta in Italia per svolgere il lavoro di bracciante. L’allarme è stato lanciato da una amica e connazionale che non l’ha vista rientrare. Rebeca abitava a Canosa di Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani, ma si muoveva quotidianamente verso il capoluogo dauno. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Foggia che ha attivato il piano provinciale interforze per la ricerca delle persone scomparse e condotte sul campo da diverse forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con l’intervento anche dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei cani specializzati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elena Rebeca Burciou scomparsa dal 2 marzo nel Foggiano, ricerche anche con droni e cani

Articoli correlati

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni: ricerche in corso anche in pozzi e casolariProseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la...

Foggia, scomparsa dal 2 marzo Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni: prefettura diffonde la fotoFoggia, 8 marzo 2026 – Continuano senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, giovane di 21 anni di nazionalità romena scomparsa da lunedì 2...

Tutti gli aggiornamenti su Elena Rebeca Burciou

Discussioni sull' argomento Iran-Usa, la partita per l’uranio: le mosse di Teheran e il piano di Trump - L'Italiano; Elena Barcioiu sparita da 6 giorni: La cercano nei pozzi, chi è il sospettato | Libero Quotidiano.it.

Scomparsa a Foggia: ricerche senza sosta per Elena Rebeca BurcioiuL’ultima volta Elena è stata vista nei pressi di Borgo La Rocca, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove è stato ritrovato anche il suo cellulare. Le autorità stanno analizzando il telefono ... giornaledipuglia.com

Elena scomparsa da una settimana, ancora ricerche nelle campagne del FoggianoAd una settimana dalla denuncia di scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, le ricerche, anche questa mattina, sono concen ... ansa.it