A Tarcento, le ricerche per la donna e i figli sono riprese utilizzando droni e elicotteri. I carabinieri stanno esaminando due avvistamenti che potrebbero fornire indicazioni utili, anche se i dettagli ancora non sono stati divulgati. I droni sono impiegati per sorvolare i boschi difficili da raggiungere, con l’obiettivo di localizzare il gruppo di persone scomparse. La ricerca continua nel territorio impervio tra le montagne e le aree verdi della zona.

? Punti chiave Quali dettagli rivelano i due avvistamenti sotto esame dei carabinieri?. Come possono i droni individuare il gruppo tra i boschi impervi?. Dove si sono mossi Sonia e i figli dopo il 20 aprile?. Perché le testimonianze raccolte finora non hanno dato conferme certe?.? In Breve Scomparsa iniziata il 20 aprile tra i boschi di Tarcento. Ricerca coinvolge due figli di 14 e 16 anni. Squadre setacciano aree montuose fino al confine con la Slovenia. Carabinieri Udine analizzano due segnalazioni specifiche e video sorveglianza. Le squadre di soccorso hanno ripreso le ricerche nei boschi di Tarcento questo lunedì 10 maggio, cercando Sonia Bottecchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarcento, droni e elicotteri: riprese le ricerche per la donna e i figli

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