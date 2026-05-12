Famiglia scomparsa nel Piacentino Spunta la lettera della madre

Nel Piacentino, prosegue il mistero sulla scomparsa di una donna e dei suoi due figli, che ormai sono scomparsi da 21 giorni e sono ancora ricercati tra le zone boschive. Oggi è stata trovata una lettera scritta dalla madre della donna, che potrebbe fornire nuovi elementi sulla vicenda. La famiglia di origine ha confermato di aver ricevuto la comunicazione, mentre le forze dell'ordine continuano le ricerche senza escludere nessuna ipotesi.

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Si infittisce il caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, oggi al 21esimo giorno nella macchia. Le ricerche continuano senza sosta fra Friuli e Pordenonese, mentre gli investigatori si concentrano su un nuovo indizio: una lettera lasciata dalla donna e ritrovata da un inviato di SkyTg24, che l'ha consegnata ai carabinieri. Nel testo si apprenderebbe uno stato di inquietudine della donna, che prima di sparire si era licenziata da uno dei due lavori e aveva ritirato anche la liquidazione. Quel documento potrebbe contenere dettagli utili a chiarire cosa sia accaduto alla famiglia partita il 20 aprile da Castell'Arquato, nel Piacentino, per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Famiglia scomparsa nel Piacentino. Spunta la lettera della madre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia scomparsa, trovata una lettera in casa: descritto stato di inquietudine della madreSono trascorsi ventuno giorni dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, ma del loro destino non esiste ancora alcuna... Famiglia di Piacenza scomparsa in Friuli, trovata LETTERA della madre Sonia Bottacchiari, prende piede ipotesi suicidioIl contenuto della lettera mostrerebbe “toni di profonda inquietudine” e farebbe emergere una situazione di forte sofferenza personale. Argomenti più discussi: Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero; Famiglia scomparsa, avvistato il gruppo in montagna; Famiglia di Piacenza scomparsa, trovata l’auto a Tarcento; Famiglia scomparsa da Piacenza, continuano le ricerche sul confine sloveno. Famiglia scomparsa nel Piacentino. Ricerche senza sosta, scattano i sospetti x.com Famiglia scomparsa, ritrovate diverse lettere di Sonia BottacchiariUna lettera scritta da Sonia Bottacchiari, 49 anni, la madre di Piacenza scomparsa dal 20 aprile con i due figli adolescenti e quattro cani, è stata trovata oggi pomeriggio a casa del padre della donn ... tg.la7.it