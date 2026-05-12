Le autorità hanno trovato due lettere scritte dalla madre di una famiglia scomparsa dal 20 aprile in Friuli. Le missive sono state ritrovate in un'area vicina alla loro abitazione e sono state sequestrate per analisi. La famiglia non è stata ancora rintracciata e la vicenda è seguita con attenzione dalle forze dell'ordine. La scoperta delle lettere è stata definita un momento estremamente delicato dalle autorità.

Sono stati rinvenute due lettere che avrebbe scritto la madre della famiglia scomparsa dal 20 aprile. Una sarebbe indirizzata ai figli, mentre l’altra conterrebbe passaggi “intimi, delicati e preoccupanti”. Tra gli appelli si aggiunge quello del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Passaggi importanti impressi nero su bianco sarebbero contenuti nelledue lunghe lettere scritte a mano dalla mamma della famiglia scomparsain Friuli con i loro quattro cani. Sono questi i due indizi sui quali si è concentrata l’attenzione degli inquirenti. Le missive sono state rinvenute da un giornalista diSky Tg 24all’interno della casa del nonno materno dei ragazzi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia scomparsa in Friuli, trovate le lettere della donna: ‘Momento estremamente delicato’

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Palermo 1998 – La scomparsa dell’intera famiglia e la vendita del terreno

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