Famiglia scomparsa trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari | Fanno pensare all' ipotesi suicidio
Sono state trovate alcune lettere scritte dalla madre di famiglia scomparsa da Salsomaggiore lo scorso 20 aprile, insieme ai due figli di 16 e 14 anni. Le missive, indirizzate al padre e ai figli, sono state sequestrate dalle autorità e stanno contribuendo alla ricostruzione delle ultime ore della donna. Al momento, non sono stati resi noti dettagli del contenuto delle lettere.
Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera indirizzata al padre e l'altra ai figli. A ritrovare la prima lettera, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di SkyTg24.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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