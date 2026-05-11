Famiglia scomparsa trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari | Fanno pensare all' ipotesi suicidio

Sono state trovate alcune lettere scritte dalla madre di famiglia scomparsa da Salsomaggiore lo scorso 20 aprile, insieme ai due figli di 16 e 14 anni. Le missive, indirizzate al padre e ai figli, sono state sequestrate dalle autorità e stanno contribuendo alla ricostruzione delle ultime ore della donna. Al momento, non sono stati resi noti dettagli del contenuto delle lettere.

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