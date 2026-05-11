Famiglia scomparsa trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari | si pensa all' ipotesi suicidio
Sono state trovate alcune lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni. Le lettere, indirizzate rispettivamente al padre e ai figli, sono state rinvenute nelle ore scorse. La scomparsa della famiglia ha suscitato grande attenzione, e al momento si ipotizza che possa trattarsi di un gesto estremo da parte della donna.
Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettera, una indirizzata al padre e l'altra ai figli. A ritrovare la prima lettera, mentre si trovava nell'abitazione dell'uomo, insieme a lui, l'inviato di SkyTg24.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Famiglia scomparsa, trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari: "Fanno pensare all'ipotesi suicidio"Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera...
Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei. «Ipotesi suicidio»Spuntano due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani.
Argomenti più discussi: Il giallo della mamma scomparsa con i figli: ecco cosa sappiamo e cosa può essere successo; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento; Mamma scomparsa con i due figli di 14 e 16 anni: trovata l'auto parcheggiata; Donna e due figli spariti nel nulla in Friuli: trovata l’auto, mistero sulle tende scomparse.
Famiglia scomparsa, ipotesi sequestro di persona. L'incontro con un escursionista e l'ultima chiamata della figlia. Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei 2 figli e dei 4 cani facebook
Famiglia scomparsa nel nulla, trovate più lettere della mamma Sonia Bottacchiari: «Fanno pensare a una volontà suicidaria»Più lettere nascoste tra gli oggetti lasciati in casa prima della scomparsa. È il nuovo elemento emerso nel caso di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita lo scorso ... leggo.it