Famiglia scomparsa trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari | si pensa all' ipotesi suicidio

Sono state trovate alcune lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni. Le lettere, indirizzate rispettivamente al padre e ai figli, sono state rinvenute nelle ore scorse. La scomparsa della famiglia ha suscitato grande attenzione, e al momento si ipotizza che possa trattarsi di un gesto estremo da parte della donna.

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