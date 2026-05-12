Una famiglia è scomparsa nel Friuli, lasciando dietro di sé solo alcune lettere e molti interrogativi. La madre e i due figli adolescenti sono spariti senza lasciare tracce, insieme a quattro cani. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire gli ultimi movimenti e le possibili motivazioni dietro questa scomparsa improvvisa. Nessuna spiegazione è ancora stata fornita pubblicamente, e i dubbi rimangono ancora senza risposta.

La scomparsa di una madre insieme ai suoi due figli adolescenti e a quattro cani è una di quelle vicende che, fin dal primo momento, lasciano addosso una sensazione difficile da spiegare. Perché ci sono casi in cui la cronaca nera sembra seguire schemi già visti, piste investigative quasi obbligate. E poi ce ne sono altri che restano sospesi, pieni di dettagli che sembrano non combaciare mai davvero. Quello di Sonia Bottacchiari appartiene a questa seconda categoria. La 49enne è scomparsa il 20 aprile scorso da Castell’Arquato, nel Piacentino, insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia. Ai parenti aveva parlato di una breve vacanza in Friuli Venezia Giulia, qualche giorno nella natura, forse in campeggio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Famiglia scomparsa in Friuli, le lettere e i dubbi che restano

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