In Friuli le tracce della famiglia scomparsa

Da liberoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Friuli Venezia Giulia, si sono diffuse voci riguardo a un possibile avvistamento di una famiglia scomparsa. Secondo alcune testimonianze, la famiglia, composta da una donna e i suoi due figli adolescenti, sarebbe stata vista in una zona di montagna insieme a quattro cani. Le informazioni sono ancora frammentarie e non ci sono conferme ufficiali sulla presenza della famiglia nella regione.

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Forse li hanno avvistati in Friuli Venezia Giulia, in montagna, tutti e tre assieme, cioè Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti, pure con quei quattro cani che (chi li conosce lo spergiura) li seguono ovunque. L’unica certezza, nel caso della famiglia piacentina scomparsa, è che le ricerche continuano senza sosta, anche perché è un po’ giallo e un po’ mistero il destino di questa donna di 48 anni e dei ragazzi di 16 e 14 di cui non si sa più nulla dal 20 aprile. Infatti è un escursionista del nord-est quello che sostiene di averli avvistati: tra l’altro, particolare non secondario, proprio nella zona in cui i tre avrebbero dovuto fare un campeggio, per cui i vigili del fuoco e la protezione civile, dopo aver ottenuto le coordinate, si stanno concentrando nell’area.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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