Famiglia nel bosco Simone Pillon è il nuovo avvocato | cos' ha detto in questi mesi l' ex senatore della Lega

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex senatore della Lega è diventato l’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine. In questi mesi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al caso, senza approfondimenti o commenti personali. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende legali legate alla famiglia coinvolta nel bosco. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulla strategia legale o sui dettagli delle accuse.

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È Simone Pillon, l'ex senatore della Lega, il nuovo avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it

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