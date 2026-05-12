Famiglia nel bosco Simone Pillon è il nuovo avvocato | cos' ha detto in questi mesi l' ex senatore della Lega

Un ex senatore della Lega è diventato l’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine. In questi mesi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al caso, senza approfondimenti o commenti personali. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende legali legate alla famiglia coinvolta nel bosco. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulla strategia legale o sui dettagli delle accuse.

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