Famiglia nel bosco Simone Pillon è il nuovo avvocato | cos' ha detto in questi mesi l' ex senatore della Lega
Un ex senatore della Lega è diventato l’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine. In questi mesi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al caso, senza approfondimenti o commenti personali. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende legali legate alla famiglia coinvolta nel bosco. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulla strategia legale o sui dettagli delle accuse.
È Simone Pillon, l'ex senatore della Lega, il nuovo avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie correlate
Simone Pillon è il nuovo avvocato della famiglia del boscoSimone Pillon è il nuovo avvocato dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.
Famiglia nel bosco, madre e padre mollati (di nuovo) dagli avvocati. A difenderli arriva l’ex senatore leghista Simone PillonSimone Pillon, ex senatore della Lega per Salvini premier, sarà il nuovo avvocato della cosiddetta “famiglia nel bosco“.
Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco: il nuovo avvocato è Simone Pillon; Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: Nessuno ha chiamato la madre; Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine: Sognavo abbracci dei miei figli, mi ritrovo con mia bimba in ospedale.
Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: Non c'era una visione comune. Il nuovo legale è Simone Pillon (ex senatore della Lega) facebook
Il piano è ormai chiaro. Per demolire la famiglia prima si sono attaccati i legami coniugali, annichiliti da divorzio e convivenze. Poi si è aggredito il legame parentale di sangue, riconoscendo i genitori di elezione che possono essere due, tre, quindici... Dall'alt x.com
Famiglia nel bosco, gli avvocati lasciano: Manca visione comune, al loro posto Simone PillonGli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, noti come la famiglia del bosco. Secondo quanto rifer ... fanpage.it