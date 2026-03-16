A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato ha accolto in Parlamento Nathan e Catherine, i genitori di famiglia nel bosco, per un incontro a Palazzo Madama. La visita si è svolta nel tardo pomeriggio e ha visto la partecipazione di alcuni senatori. La famiglia ha portato con sé alcuni documenti e fotografie, senza rilasciare dichiarazioni.

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato la famiglia nel bosco per un incontro a Palazzo Madama. Nathan e Catherine Trevallion, i genitori a cui a novembre 2025 è stata tolta la potestà sui tre figli, che sono stati poi trasferiti in una comunità, saranno ricevuti mercoledì 18 marzo. All’inizio del mese il tribunale aveva disposto l’ allontanamento della madre dalla casa famiglia dove ci sono i tre bambini. Una decisione presa in base alle relazioni degli assistenti social i sugli atteggiamenti tenuti dalla donna in occasione degli incontri con i figli alla presenza delle assistenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori Nathan e Catherine in Senato

Articoli correlati

La Russa riceverà i genitori della famiglia nel bosco. Mercoledì Nathan e Catherine in SenatoRoma, 16 marzo 2026 – I genitori della famiglia nel bosco saranno ricevuti dal presidente del Seanto Ignazio La Russa.

Leggi anche: Famiglia del bosco, Nathan e Catherine in Senato dal presidente La Russa?

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco La Russa riceverà i...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti; Famiglia del Bosco, Nathan chiede rispetto e solidarietà: Voglio i bimbi a casa ma stop a proteste.

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ricevuti da La Russa in Senato: la coppia mercoledì sarà a palazzo MadamaPALMOLI - Dopo mesi di polemiche, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, saranno ... msn.com

Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al SenatoI genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì a palazzo ... lapresse.it

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. Seco - facebook.com facebook

La tiktoker De Crescenzo, domani sarò dalla famiglia nel bosco. L'annuncio sui social, porteremo solidarietà alla coppia e ai bambini #ANSA x.com