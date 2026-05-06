Da domenica 3 maggio, le porte automatiche del reparto pediatrico dell’ospedale di Vasto sono state chiuse e riaperte più volte nel corso della giornata. La figlia minore di una famiglia che vive nel bosco si trova in ospedale, mentre i genitori possono visitarla soltanto per un’ora al giorno. La situazione ha suscitato attenzione e descrizioni di momenti di tensione tra i familiari e il personale ospedaliero.

Le porte automatiche del reparto pediatrico dell’ospedale di Vasto si aprono e si richiudono da domenica 3 maggio. Dietro quelle stanze c’è la figlia più piccola di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana diventata nota come “la famiglia nel bosco” per la scelta di vivere lontano dagli agi e dalle comodità moderne. Accanto al letto della bambina non ci sono stabilmente i genitori: madre e padre possono vederla soltanto per brevi visite, scandite dagli orari stabiliti e in presenza di un’educatrice. È questo il punto che ha acceso il dibattito pubblico dopo l’intervento della Garante nazionale per l’infanzia Marina Terragni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, la figlia minore in ospedale: “Madre e padre possono vederla solo un’ora al giorno“

A Simple Life Full Story From Kindness to Family Love in the Countryside

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