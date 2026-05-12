Famiglia nel bosco gli avvocati rinunciano al mandato
Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, appartenenti al Foro di Chieti, hanno comunicato la loro rinuncia al ruolo di rappresentanti legali di una famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario. La decisione è stata resa nota recentemente e riguarda l’intera gestione del caso. La famiglia si trova ora senza i loro rappresentanti legali, in attesa di eventuali nuove nomine o decisioni da parte delle autorità competenti.
Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del Foro di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della ‘famiglia del bosco’. “Non c’era una visione comune”, ha detto l’avvocata Solinas interpellata dall’ANSA. I due legali erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Famiglia nel bosco: l’avvocato Angelucci rinuncia al mandato
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