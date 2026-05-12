Famiglia nel bosco gli avvocati Femminella e Solinas rinunciano al mandato

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che rappresentavano la famiglia nel bosco, hanno deciso di rinunciare al mandato. Fino a oggi, avevano assistito Nathan Trevallion e Catherine Birmingham in ambito legale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli pubblici, lasciando aperta la questione sulla prosecuzione della difesa o su eventuali sviluppi futuri nel procedimento.

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, fino ad oggi legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, “la famiglia nel bosco”, hanno deciso di rimettere il mandato.Le motivazioni, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero imputabili a divergenze inconciliabili e “alla mancanza di una.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Famiglia nel bosco: l’avvocato Angelucci rinuncia al mandato

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