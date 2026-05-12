Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno deciso di rinunciare al mandato legale riguardante la famiglia nel bosco, dopo aver assunto l'incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e divergenze tra le parti coinvolte nel caso.

Gli avvocati di Nathan Travallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, hanno rinunciato al loro incarico. Lo hanno comunicato in una nota, spiegando di non avere “una visione comune” con i propri assistiti. I due erano subentrati a un primo difensore, Giovanni Angelucci, che aveva a sua volta rinunciato alla difesa della coppia lo scorso novembre. Gli avvocati della famiglia nel bosco hanno rinunciato all’incarico Gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella hanno rinunciato all’incarico di difendere Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Interrogati dai giornalisti dell’agenzia di stampa Ansa, i due avvocati hanno dichiarato che tra loro e i clienti non c’era una visione comune della difesa da intraprendere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato: "No visione comune"

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Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: «Non c'era una visione comune»

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