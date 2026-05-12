Una famiglia che vive nel bosco ha visto i propri avvocati rinunciare al mandato legale. Nel frattempo, sui social sono comparsi appelli rivolti a Kate Middleton, senza ulteriori dettagli sul motivo. La notizia positiva riguarda le condizioni di salute della bambina più piccola della famiglia, che stanno migliorando grazie a un percorso di recupero ormai in fase avanzata, con le dimissioni imminenti.

La notizia più bella è che le condizioni di salute della figlia minore della famiglia nel bosco migliorano di giorno con il processo di recupero giunto ormai a buon punto tant’é che manca ormai poco alle dimissioni. Dall’altro lato, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della 'famiglia del boscò. "Non c'era una visione comune", ha detto l'avvocata Solinas interpellata dall'ANSA. Intanto, si sa che mamma Catherine soffre la lontananza dai figli come ha a pertamente manifestato per la Festa della mamma: anche per questo motivo i social si stanno mobilitando per favorire nientemeno che l’aiuto di Kate Middleton.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato. E sui social spunta l’appello a Kate Middleton: ecco perché

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